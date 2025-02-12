Нарушения с обменом валюты чаще встречаются у нелегальных пунктов обмена, не имеющих лицензии НБУ.

Национальный банк Украины (НБУ) получает в среднем не более 10 жалоб в месяц по поводу отказа или ограничений в обмене иностранной валюты через год выпуска банкнот.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, размещенном в официальном Telegram-канале. Обменные пункты обязаны принимать все действительные банкноты, независимо от года их эмиссии. Больше всего нарушений встречается среди нелегальных обменников, не имеющих лицензии НБУ.

Нацбанк сообщил, что легальные обменные пункты, имеющие лицензию НБУ, не злоупотребляют этой ситуацией. Проблемы возникают главным образом в теневом секторе, где работают нелегальные пункты. В борьбе с ними НБУ сотрудничает с правоохранительными органами.

Регулятор также отметил:

Все банкноты иностранной валюты, чья подлинность подтверждена счетчиками и детекторами, должны безусловно приниматься к обмену.

Банки и небанковские учреждения не имеют права отказывать клиентам в обмене валют, если банкноты соответствуют образцам и описаниям иностранных центробанков.

Запрещено устанавливать ограничения по номиналу или году эмиссии банкнот при обмене.

Если банкноты имеют признаки значительного износа, они должны обрабатываться через инкассо. В таких случаях учреждения должны предоставлять четкий перечень признаков изношенных банкнот и тарифы инкассо.

В случае отказа в обмене валюты, соответствующей образцам иностранных банков, потребители могут подать жалобу в НБУ.

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