Украинцев просят более ответственно потреблять электроэнергию для уменьшения давления на электросети, узнайте, будут ли графики отключения электроэнергии 10 февраля 2025 года.

В ряде областей Украины утром, 6 февраля, были введены графики аварийного отключения электроэнергии.

В "Укрэнерго" и местные облэнерго предупреждают украинцев о возможности длительного периода без света из-за аварийных отключений.

Потребителей просят ответственно использовать электроэнергию для уменьшения давления на электросети.

Напомним, что 6 февраля в пяти областях Украины было аварийное отключение электроэнергии, в частности с отключением света столкнулась Полтавщина.

Как отметили в "Полтаваоблэнерго", в области применены графики отключения электроэнергии.

В пятницу, 7 февраля, в Украине тоже вводили аварийные графики отключения электроэнергии.

Сообщается, что возникла необходимость в экономном потреблении электроэнергии.

В Укрэнерго объяснили, что причина аварийных отключений – последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии.

О графиках отключения электроэнергии 10 февраля 2025 года информации пока нет, но если они будут – в первую очередь отключаются промышленные потребители, сейчас ограничения не применяются для бытовых потребителей, только в аварийных ситуациях.

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