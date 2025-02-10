Соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, кого именно коснутся эти нововведения.

Тариф на электроэнергию для населения останется неизменным до июня 2025 года, однако для определенных групп потребителей вводятся новые ограничения.

С 1 февраля в Украине начали действовать изменения тарифов для некоторых бытовых потребителей.

В частности, тариф для населения составляет 4,32 грн за кВт-ч и сохранится до июня. Для потребителей, использующих электрическое отопление, введены новые условия. Те, кто потребляет более 2000 кВт-ч, будут платить за первые 2000 кВт-ч по пониженной ставке 2,64 грн/кВт-ч, а за все превышающее этот лимит — по полной цене.

Юрий Корольчук отметил, что установленный лимит в 2000 кВт-ч достаточно низкий, поскольку домохозяйства, которые используют электрическое отопление, часто потребляют значительно большие объемы энергии.

Эксперт также обратил внимание на проблемы функционирования рынка электроэнергии. Он подчеркнул, что необходимо учитывать потребности крупных потребителей, таких как владельцы электроплит, которые не были учтены при формировании тарифной политики.

"Эти потребители не были учтены при прошлогоднем повышении тарифов. Они могут потреблять до 1000 кВтч только на приготовление пищи, ведь не имеют доступа к газу. Это указывает на несовершенство работы Министерства энергетики и регулятора НКРЭКУ, которые должны принимать во внимание социальные аспекты", — отметил Корольчук.

Источник: Напенсии.

Последние новости Украины:

В одном из украинских городов планируется ограничение теплоснабжения: известно, кому следует быть готовыми.

Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.