В Украине начал дорожать кофе и такая тенденция будет держаться еще некоторое время.

В Киеве цены на кофе продолжают расти, даже в маленьких кафе-киосках и вагончиках, сейчас средняя стоимость стаканчика кофе составляет 70-85 грн.

Эту информацию обнародовала пользователь Ольга Насонова в Facebook, указав, что основной причиной удорожания является неурожай кофе в Бразилии.

"Кофе скоро будет недоступным? Подумала об этом, когда увидела новые цены в любимом кафе. На прошлой неделе было 57 грн, сейчас 70. Почти 2 евро, почти Европа. А всего неделя прошла", – возмущается она.

Следует отметить, что еще в апреле 2024 года цены на кофе были намного ниже. Да, за большое латое платили 55 грн, а за эспрессо – 29 грн. В 2022 году большое латое стоило всего 38 грн.

Сейчас цена кофейных напитков в киевских киосках и вагончиках начинается от 70 грн, а в кафе часто превышает 100 грн. Это вызывает беспокойство среди украинцев, ведь цены растут очень быстро. Теперь кофе в Украине стоит не один или два евро, а уже больше двух.

Однако некоторые считают, что украинский кофе все-таки стоит этих денег, поскольку вкусен. В то же время за границей трудно найти подобное качество.

"Почему почти 2 евро? Более 2 евро", "Во Франции несмотря на очень высокую цену кофе, он в 90% - отвратителен! Его качество - предмет насмешек национального масштаба", "85 грн в парке Партизанской славы", - пишут в сети.

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