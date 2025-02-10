В Украине физические лица-предприниматели (кроме избравших упрощенную систему налогообложения) и обычные граждане должны подать налоговую декларацию за прошлый год до 1 мая 2025 года.
Об этом напомнила Государственная налоговая служба. За нарушение этого требования могут налагаться штрафы.
Необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18% и 5% военного сбора. В случае, если налогоплательщик не имеет документов, подтверждающих сумму дохода из иностранных источников или уплаченный налог в другой стране, согласно Кодексу, он должен подать в налоговый орган заявление для перенесения срока подачи декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным.
Налоги нужно уплатить за:
- Отдельные виды доходов, не подлежащих налогообложению при выплате, но не освобожденные от налогообложения.
- Доходы от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами.
- Иностранные доходы.
Налоговую декларацию должны подать:
- Физические лица, получающие доходы от предпринимательской деятельности, за исключением избравших упрощенную систему.
- Лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью.
- Иностранцы, ставшие резидентами Украины по итогам отчетного года и имеющие доходы как из Украины, так и из-за границы.
- Резиденты, выезжающие на постоянное место жительства за границу.
Налоговая служба предупреждает, что за несвоевременную подачу декларации предусмотрен штраф в размере 340 грн. Кроме того, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за неподачу или несвоевременную подачу деклараций, а также за предоставление извращенных данных, предусмотрено наложение штрафа от 51 до 136 грн.
Хотя налоговые органы имеют ограниченные возможности для выявления нарушителей, в будущем это может привести к проблемам с банками, кредитами и покупкой ценного имущества, особенно когда методы контроля станут строже.
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