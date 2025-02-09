Татарский пирог очень вкусный, насыщенный ореховым вкусом с кислинкой кураги и хрустящей корочкой.

Мы приготовим самый песочный пирог в вашей жизни, который трехслойный, выглядит очень привлекательно, долго сохраняется и его можно взять с собой в дорогу.

Рецептом такого пирога поделилась звезда шоу "Мастер шеф" Татьяна Литвинова.

Ингредиенты:

Для теста:

1 яйцо

150 г сметаны

100 г растопленного сливочного масла

1 ч. ложка соды

350 г муки (ориентировочно в зависимости от консистенции теста)

Для начинки:

100 г орехов

100 г кураги

Для отделки:

Орехи для посыпки (по желанию)

Способ приготовления:

Готовим тесто:

В большой миске смешиваем 1 яйцо, всю сметану и растопленное сливочное масло.

Все эти ингредиенты перемешиваем венчиком.

Далее прибавляем 1 ч. ложку соды и немного подмешиваем ее в смесь.

Постепенно добавляем муку, замешивая тесто. Оно получится очень легким и послушным. Важно, что это тесто очень удобно для работы, поэтому вы можете использовать его для разных вариантов пирогов, например с грибами или мясом.

Подготовка начинки:

Измельчаем орехи с помощью маленького блендера. Это удобный инструмент, которым я всегда пользуюсь для таких дел.

Орехи можно измельчить до мелких кусочков, добавляем немного сахара, чтобы вкус был более насыщенным.

Затем измельчаем курагу. Она должна быть мягкой и влажной, поэтому не следует ее сушить. Она должна обладать пластической консистенцией, чтобы затем ее легко выложить на тесто.

Формирование пирога:

Тесто делим на три части. Раскатываем первую часть до размера формы (у меня форма 28 см).

Выкладываем первый слой теста на дно формы, слегка подправляя край.

Сверху посыпаем орехами, равномерно распределяя их по всей поверхности.

Затем раскатываем второй слой теста. Он должен быть тоньше и немного больше по размеру.

Накрываем этим слоем орехи и хорошо прижимаем край.

Теперь выкладываем на втором слое теста равномерно всю курагу.

Заключительный этап:

Раскатываем третий слой теста, он должен быть таким же, как предыдущий, и накрываем им пирог.

Срезаем лишнее тесто по краям, оставляя аккуратный бортик.

Прокалываем верх пирога вилкой в ​​нескольких местах, чтобы он не надувался.

Посыпаем пирог орехами (если хотите дополнительно украсить).

Выпекание:

Выпекаем пирог в разогретой до 180°C духовке около 40 минут. Важно не забывать о том, что пирог должен стать румяным и привлекательным.

После выпечки даем ему чуть-чуть остыть, а затем с помощью пергамента легко вынимаем его из формы.

Последние новости Украины:

Салат "Оливье" по-новому: победительница "Мастер Шеф" дала оригинальный рецепт.

Соленый чизкейк с крабовыми палочками: рецепт простой и супервкусной закуски.

Банановые панкейки для завтрака: простой рецепт от звезды шоу "Мастер Шеф" и "Супермама".