Виталий, родом из села Зеленое Луцкого района, был уволен во время первого обмена военнопленными в 2025 году.

6 февраля на Замковой площади в Луцке встретили 60-летнего бывшего военнопленного Виталия Войтовича, больше года находившегося в российском плену.

Как сообщили в Суспільному, его возвращение стало важным событием для собравшихся родных, друзей и жителей общины, чтобы поздравить защитника.

Виталий, родом из села Зеленое Луцкого района, был уволен во время первого обмена военнопленными в 2025 году. По словам его жены, Надежды, мужчина нуждается в длительном лечении из-за ранения и обморожения конечностей, а также контузии правой руки. Пока он проходит реабилитацию, и дальнейшее лечение еще впереди.

В начале полномасштабной войны Виталий вернулся из Польши, чтобы защищать Украину. Он служил водителем в 115-й отдельной механизированной бригаде. 12 декабря 2023 родные потеряли с ним связь. Лишь позже "Красный крест" подтвердил, что он находился в плену.

Семья и друзья Виталия с нетерпением ждали его увольнения. Сестра Инна Зимоха рассказывает, что на его возвращение молилась вся семья, и хотя поначалу не могли поверить в его освобождение, когда узнали, что он дома, радости не было предела.

Чтобы почтить его героизм, люди организовали "живую цепь" на встрече. Хотя они лично не знали Виталия, они решили поддержать его, показав, что не забыли обо всех пленниках.

Во время встречи Виталий рассказал, что выжил благодаря мыслям о своих 11 внуках, которые стали для него самым большим стимулом жить. Он поблагодарил всех за поддержку и выразил желание, чтобы как можно больше ребят вернулись домой из плена.

"Чтобы поскорее наших ребят вернули из плена всех. Это мое желание. Много еще их там осталось. Спасибо, что вы нас ждали, и надо, чтобы всех дождались, и чтобы все они вернулись... Самое большее я мечтал о внуках, и может внуки мне дали жизнь и сил, чтобы я жил. Ради внуков я выжил в плену", - сказал он.

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