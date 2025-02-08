В мобильном приложении Минобороны "Резерв+" произошел технический сбой, из-за которого пользователи не могут войти в приложение.

Об этом пишет Украинская правда.

Известно, что вместо привычного интерфейса на экране появляется сообщение о проблеме: "У нас техническая проблема. Извините. Попробуйте еще раз."

В то же время недавно в обновленной версии приложения появилась новая функция — автоматическое продление отсрочек от мобилизации. С 7 февраля этот процесс стал доступен для определенных военнообязанных категорий, в частности для лиц с инвалидностью, студентов, аспирантов и докторантов.

Как пояснили в Министерстве обороны, для продления отсрочки достаточно обновить информацию в военном документе в приложении "Резерв+" - и если есть основания, отсрочка будет продлена автоматически. Кроме того, в будущем планируется расширение функционала и автоматическое продление отсрочки станет доступным для многодетных родителей с тремя и более детьми.

К сожалению, из-за технических неполадок невозможно воспользоваться этой опцией онлайн.

Что такое «Резерв+»

Мобильное приложение «Резерв+» запущено 18 мая после вступления в силу обновленного законопроекта о мобилизации. Приложение предназначено для военнообязанных, призывников и резервистов и доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play.

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