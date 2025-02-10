Песто в таких вариациях позволяют наслаждаться сладким и ароматным соусом без больших затрат.

Песто – это один из самых универсальных и вкусных соусов , которые можно использовать не только для пасты, но и для салатов, овощей или даже в качестве намазки на хлеб.

Звезда шоу "Мастер шеф" Татьяна Литвинова поделилась тремя бюджетными вариантами этого соуса, которые легко приготовить дома, с использованием доступных ингредиентов.

Песто из руколы и базилика

Первый рецепт песто является отличным сочетанием руколы, базилика и оливкового масла. Рукала придает соусу легкую горчинку, а базилик – классический аромат. Основными продуктами являются:

40 г базилика

80 г рукколы

50 г волосских орехов

70 г оливкового масла

1 зубчик чеснока

10 г соли

Лимонная цедра и сок (из 1/3 лимона)

Все ингредиенты нужно положить в чашу блендера и взбивать до однородной смеси. Такое песто можно замораживать, что позволяет его сохранить свежим даже в зимний период, когда зелень дороже.

Песто со шпинатом

Этот вариант песто станет идеальным для тех, кто хочет получить нежный вкус без сильной остроты. Он отлично подходит для добавления к пасте или омлетам. Для приготовления вам понадобится:

80 г шпината

40 г базилика

50 г орехов (можно использовать волосские или обычные греческие)

10 г соли

Оливковое масло

Чеснок

Шпинат придает мягкости и сбалансированности этому соусу, а базилик – необходимую свежесть. Важно помыть шпинат во избежание попадания песка в готовый продукт. Этот песто легко также хранится в морозильце и придает особый вкус даже простым блюдам.

Песто с кинзой

Для любителей оригинальных вкусов мы предлагаем песто с кинзой – яркий и ароматный соус, напоминающий кулинарные традиции Грузии. Основные ингредиенты:

40 г кинзы

50 г тыквенного раствора

10 г чили

100 г оливкового масла

10 г соли

Пекорино (можно заменить другим твердым сыром)

Кинза придает этому песто особый острый и пикантный вкус, а тыквенное наполнение придает оригинальность. Это песто прекрасно сочетается с запеченными овощами или его можно использовать в качестве дополнения к гриль-блюдам. Такой соус можно сохранить в замороженном виде и использовать зимой.

Последние новости Украины:

Салат "Оливье" по-новому: победительница "Мастер Шеф" дала оригинальный рецепт.

Соленый чизкейк с крабовыми палочками: рецепт простой и супервкусной закуски.

Банановые панкейки для завтрака: простой рецепт от звезды шоу "Мастер Шеф" и "Супермама".