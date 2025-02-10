Песто – это один из самых универсальных и вкусных соусов , которые можно использовать не только для пасты, но и для салатов, овощей или даже в качестве намазки на хлеб.
Звезда шоу "Мастер шеф" Татьяна Литвинова поделилась тремя бюджетными вариантами этого соуса, которые легко приготовить дома, с использованием доступных ингредиентов.
Песто из руколы и базилика
Первый рецепт песто является отличным сочетанием руколы, базилика и оливкового масла. Рукала придает соусу легкую горчинку, а базилик – классический аромат. Основными продуктами являются:
40 г базилика
80 г рукколы
50 г волосских орехов
70 г оливкового масла
1 зубчик чеснока
10 г соли
Лимонная цедра и сок (из 1/3 лимона)
Все ингредиенты нужно положить в чашу блендера и взбивать до однородной смеси. Такое песто можно замораживать, что позволяет его сохранить свежим даже в зимний период, когда зелень дороже.
Песто со шпинатом
Этот вариант песто станет идеальным для тех, кто хочет получить нежный вкус без сильной остроты. Он отлично подходит для добавления к пасте или омлетам. Для приготовления вам понадобится:
80 г шпината
40 г базилика
50 г орехов (можно использовать волосские или обычные греческие)
10 г соли
Оливковое масло
Чеснок
Шпинат придает мягкости и сбалансированности этому соусу, а базилик – необходимую свежесть. Важно помыть шпинат во избежание попадания песка в готовый продукт. Этот песто легко также хранится в морозильце и придает особый вкус даже простым блюдам.
Песто с кинзой
Для любителей оригинальных вкусов мы предлагаем песто с кинзой – яркий и ароматный соус, напоминающий кулинарные традиции Грузии. Основные ингредиенты:
40 г кинзы
50 г тыквенного раствора
10 г чили
100 г оливкового масла
10 г соли
Пекорино (можно заменить другим твердым сыром)
Кинза придает этому песто особый острый и пикантный вкус, а тыквенное наполнение придает оригинальность. Это песто прекрасно сочетается с запеченными овощами или его можно использовать в качестве дополнения к гриль-блюдам. Такой соус можно сохранить в замороженном виде и использовать зимой.
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