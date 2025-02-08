Владимир Зеленский заявил, что Минобороны разрабатывает спецконтракт, чтобы привлечь в армию 18-24-летних украинцев.

В Украине разрабатывается проект, предусматривающий привлечение к военной службе лиц от 18 до 24 лет - будет предусмотрено много преимуществ, в том числе высокое денежное довольствие.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Он уточнил, что это включает службу на контрактной основе, а не через мобилизацию.

"Боевые бригады, опытные, совместно с Министерством обороны отрабатывали вариант контракта для молодежи от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться [к армии], это не мобилизация", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что молодым людям, которые подпишут такой контракт, будут предоставлены многочисленные преимущества, в частности, высокое денежное обеспечение. Президент уточнил, что контракт будет заключаться на год.

Владимир Зеленский пообещал в ближайшее время сообщить больше деталей об этом проекте.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан неоднократно подчеркивал, что Украине следует усилить мобилизацию. 14 января он заявил, что дефицит личного состава в украинской армии остается серьезной проблемой, невзирая на значительную военную помощь от Запада.

12 января Майк Уолц, советник Дональда Трампа по нацбезопасности и конгрессмен, выразил мнение, что Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы привлечь сотни тысяч новых военных и стабилизировать ситуацию на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эти призывы западных политиков, подчеркнул, что для украинской армии в первую очередь важны вопросы поставок вооружения и техники. Глава государства уточнил, что на сегодняшний день на поле боя находятся более ста бригад, и каждая из них ежедневно нуждается в укомплектовании и техническом обеспечении.

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