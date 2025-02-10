Есть только единственный способ избежать таких ограничений, но он сработает не для всех.

С 1 февраля в Украине вступили в силу новые ограничения на банковские переводы , которые могут усложнить финансовые операции для миллионов граждан.

Как отмечают эксперты в материале Finance.ua, отмечают, что хотя представители власти уверяют, что изменения затронут лишь незначительную часть клиентов, реальность выглядит несколько иначе.

Что меняется в лимитах на банковские переводы

Согласно новым правилам, клиенты, не подтверждающие легальность своих доходов, могут осуществлять переводы только в пределах 50 тысяч гривен в месяц. Это касается всех видов переводов, в том числе международных (IBAN). Глава Национального банка Украины Андрей Пышный уверяет, что большинство украинцев не почувствуют изменений, поскольку только 1% клиентов подпадают под эти ограничения.

Впрочем, Союз украинских предпринимателей указывает, что до 45% выплат в стране находятся "в тени", и почти половина украинцев не может официально подтвердить свои доходы.

Пенсионеры и студенты - на грани финансовой уязвимости

По словам экономиста Александра Савченко, в группу "рисковых клиентов" входят, прежде всего, пенсионеры и студенты.

"Люди, которые имеют счет, но не могут подтвердить свои доходы, например, это пенсионеры с низкими выплатами или студенты без официального заработка" , - объясняет эксперт.

Для них риски очевидны. К примеру, если человеку нужно совершить большой платеж, лимит в 50 тысяч гривен может стать преградой.

«Вам скажут, что ваш лимит — 50 тысяч, и вы не можете совершить большую транзакцию» , — отмечает Савченко.

Как обойти новые ограничения

Единственный способ избежать ограничений – доказать банку законность своих доходов. Однако для пенсионеров и студентов это может быть практически невозможно.

"Как доказать, что ваши доходы легальны, если основной доход — пособие от родителей или стипендия?" – добавляет Савченко.

Последние новости Украины:

Украинцы могут упразднить обмен долларов и вернуть средства: в НБУ раскрыли, как это сделать.

Курс валют и размер зарплат: появились прогнозы на 2025 год, что ждет украинцев.

Украина присоединится к зоне платежей в евро: в НБУ сообщили, что это означает и заменят ли гривну валютой ЕС.