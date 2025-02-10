В начале 2025 года он снова стал жертвой российского дрона, сбросившего боеприпас на его позицию.

41-летний Владимир Перепелица служит взрывотехником в полиции Херсона, в октябре 2024 года во время разминирования он получил тяжелое ранение, в результате которого ему ампутировали часть правой ноги.

Как сообщили в Суспільному, после лечения и протезирования военный вернулся на службу, чтобы продолжить разминирование родного Херсона. В январе 2025 года Владимир попал под атаку русского дрона, который повредил его протез и нанес ранения лицо.

Путь Владимира в армии начался еще в 2014 году, когда он служил танкистом. Впоследствии он сменил специальность и стал взрывотехником. После начала полномасштабной войны его подразделение было вынуждено покинуть Херсон, но после деоккупации города взрывотехники вернулись на свои позиции.

"Сейчас на этой линии можно выполнять только эти такие быстрые, оперативные задачи – прилетело, забрасывало ПФМ-ками, а здесь люди живут, надо тропу расчистить. Вот к человеку прилетает дрон, он падает. У меня где-то есть такая фотка: дрон лежит на ступеньках в дом, у него сидит штук 5-6 котов." , – Рассказывает Владимир.

В 2024 году после ранения во время разминирования Владимир потерял часть правой ноги, но уже вернулся на службу. В начале 2025 года он снова стал жертвой российского дрона, сбросившего боеприпас на его позицию. Обломок повредил его протез, а маленькие осколки пробили кожу.

"Когда россияне увидят что-то интересное, они используют FPV и сбрасывающие дроны. На этот раз чуть-чуть не попал, машина больше пострадала чем мы. И вот мне обломок прилетел в протез. Это был небольшой обломок. Он большую часть энергии отдал на протез, дефрагментировался, а до ноги уже дошли от меня. кацапов", – добавляет Владимир.

После замены части протеза в Центре реабилитации и протезирования Владимир планирует вернуться на службу и продолжить разминирование Херсона. Протезист Остап Бобеляк отмечает, что это первый случай повреждения протеза пациента в результате вражеских обстрелов в его практике.

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