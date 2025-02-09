Ветер средней скорости будет усиливать чувство холода, особенно в Крыму и в Приазовье.

В ближайшие дни в Украине установится холодная и сухая погода из-за поля высокого давления и арктического воздуха.

Об этом рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха Фактам ICTV.

С 8 по 10 февраля страна будет под влиянием мощного антициклона, что принесет низкие температуры и резкие осадки. В Крыму возможен небольшой снег в субботу. Северо-восточный ветер средней скорости будет усугублять чувство холода, особенно в Крыму и Приазовье.

Ночная температура будет колебаться от -4 до -10°С, на юге Крыма - от 0 до -5°С. В Карпатах будет холоднее всего - до -7°С ночью, днем ​​температура составит 0...-6°С. Дневные температуры по всей стране будут варьироваться от -4°С до +1°С, в Закарпатье - +2°С до +8°С.

Прогноз на 11-12 февраля

11-12 февраля ночные температуры остаются в пределах -4…-10°С, в Карпатах – до -13°С. Днем ожидается температура от 0 до +5°С, на западе и юге - от -2°С до +3°С, в Закарпатье - от +2°С до +7°С. Осадков не ожидается, погода будет стабильной, с возможными солнечными прояснениями.

Прогноз на 13-17 февраля

В течение 13-17 февраля температура ночью может повыситься до -2...-7°С, днем ​​остаться около 0, колеблясь от -2 до +4°С, на Юге и Закарпатье - от +1°С до +7°С. Возможны небольшие снегопады 15-16 февраля на западе, а 17 февраля на севере, днем ​​в Закарпатье - дождь.

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