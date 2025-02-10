Владимир Войцев — военнослужащий из Ивано-Франковской области, в 18 лет добровольно ушедший на фронт – он воевал в составе территориальной обороны на Киевском, Донецком и Харьковском направлениях.

Историю Владимира Войцива рассказали на Facebook-странице Сил территориальной обороны ВСУ.

Владимир родился 5 апреля 2004 года в селе Темировке Галицкой общины, окончил Блюдниковский лицей и после достижения совершеннолетия решил служить в армии. Он прошел обучение в "Десне", а затем, в составе 130 батальона 241 отдельной бригады Сил территориальной обороны, отправился на фронт, сначала в Лиман, затем на Харьковщину, а затем в село Ивановское под Бахмутом.

25 февраля 2024 Владимир вместе с собратьями заступил на боевое дежурство. Российские войска не прекращали атак, обстрелы, сброс боеприпасов и использование FPV-дронов стали повседневными. Однако, несмотря на постоянное давление врага, украинские бойцы сумели удержать оборону.

2 марта 2024 года позиция украинских военных была уничтожена, и связь с Владимиром и его собратьями была потеряна. Он получил серьезные ранения и оказался в подвале обезвоженным и без еды, где не мог двигаться несколько дней. Через две недели, найдя банку с протухшим вареньем и воду, он пытался добраться до спасения, ведь пообещал матери вернуться домой.

"Вцілілих нас було семеро. Ми заховалися у підвалі якогось будинку. Я знепритомнів від ран на обох ногах. Коли прокинувся, то ще два дні не міг рухатися. Так і лежав без води та їжі. Потім знайшов банку якогось протухлого варення та трохи води. Тримався на тому понад два тижні. Але виходу не було — треба було шукати порятунку, бо пообіцяв мамі повернутися", — розповів Володимир Войців.

26 марта после того, как Владимир выбрался из подвала, его заметили украинские военные. Под огнем они рискнули и вытащили его на свои позиции, откуда сообщили родственникам и доставили в больницу. Только 2 апреля 2024 года Владимир попал в госпиталь, где ему ампутировали обе ноги из-за тяжелых ранений.

Владимир проходит реабилитацию и учится жить по-новому, демонстрируя невероятную стойкость и мужество.

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