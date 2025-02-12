Разница между самыми дешевыми и дорогими предложениями может составлять более 45 гривен.

Куриные яйца – важный продукт в любой корзине, и их цена часто меняется, так после новогодних праздников цены на яйца снизились, и средняя стоимость десятка варьируется от 60 до 70 гривен.

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка отметил , что до конца зимы цены не будут расти, но к Пасхе стоимость яиц может снова подняться, как это часто бывает перед праздниками.

Где же можно купить самые дешевые яйца? Стоимость десятка яиц варьируется в разных супермаркетах, и разница между самыми дорогими и дешевыми предложениями может достигать более 6 гривен.

Где самая лучшая цена?

Самые дорогие яйца продаются в Megamarket и Auchan за 68,20 гривен (ТМ "Ясенсвит"). У Novus эти же яйца можно приобрести за 64,99 гривен. Яйца ТМ "Наседка" в Novus стоят 56,99 гривен, а в Auchan - 64,20 гривен. У "АТБ" самые дешевые яйца ТМ "Своя линия" продаются за 52,90 гривен, а самые дорогие - за 64,40 гривен.

В супермаркете "Фора" самые дешевые яйца стоят 52,90 гривен, а самые дорогие - 83,90 гривен за ТМ "Ясенсвит". У "Сільпо" самые дешевые яйца ТМ "Квочка" - 46,99 гривен, а самые дорогие - 99 гривен (ТМ "Шаничи").

Итак, лучшая цена на десяток яиц - 52,90 гривен в "АТБ" и "Форе". Разница между самыми дешевыми и дорогими предложениями может составлять более 45 гривен.

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