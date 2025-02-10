Министерство социальной политики представило проект бюджета Пенсионного фонда на 2025 год, в котором предусмотрена индексация пенсий, что не поможет черех огромную инфляцию.

В Украине за год значительно уменьшилось количество пенсионеров, на начало 2025 года их стало 10,343 миллиона, что на 173 тысяч меньше, чем в предыдущем году.

Об этом свидетельствуют последние данные Пенсионного фонда Украины.

В январе 2025 года на выплату пенсий было направлено 61,8 млрд. грн., что на 1,5 млрд. грн. меньше, чем в декабре 2024 года. По словам эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина, средняя пенсия в Украине на начало года составляет 5789 грн.

"За год средняя пенсия выросла на 7,5%. Однако, если сравнивать с октябрем прошлого года, то за последний квартал уровень средней пенсии даже немного уменьшился - примерно на 62 гривны", - отмечает он.

Приблизительно 6,5 миллиона украинских пенсионеров получают пенсию, не превышающую 5 000 гривен. Из них 26%, или 2,68 миллиона человек, находятся на грани бедности, получая менее 3 000 грн. Средний размер такой пенсии составляет 2759,86 грн.

Министерство социальной политики представило проект бюджета Пенсионного фонда на 2025 год, в котором предусмотрена индексация пенсий на 10% с 1 марта.

Общее количество пенсионеров в Украине составляет 10,3 миллиона, из которых 2,8 миллиона продолжают работать. Средняя пенсия работающих пенсионеров составляет 6 302 гривны, что на 513 гривен больше общего среднего размера пенсии в стране.

Источник: Enovosty.com

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