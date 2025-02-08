Решение было принято быстро, что, вероятно, обусловлено отсутствием в городе собственных очистных сооружений.

С 6 февраля цена за кубометр воды в Бердичеве повысилась на 8 гривен, что возмутило местных жителей.

Новый тариф, утвержденный исполнительным комитетом городского совета, услуги предприятия ООО КЭС, оплачивается очисткой сточных вод.

Интересно, что на заседании, где было принято это решение, не было представителей общественности или активистов, среди которых и эколог Олег Козловский, который ранее призывал жителей Бердичева высказывать свои мнения относительно качества и стоимости водоснабжения.

Без участия общественности решение было принято быстро, что предположительно обусловлено отсутствием в городе собственных очистных сооружений и обеспечением сотрудничества с частной компанией. Теперь новый тариф на услуги «КЭС» составляет 24,30 грн за кубометр, что для населения будет означать общее подорожание воды до 72,42 грн за м³. Для других потребителей цена составит 80,94 грн.

Горожане выражают недовольство этой ситуацией, а в соцсетях активно обсуждают повышение тарифов. Основной причиной такого удорожания является отсутствие в Бердичеве собственных очистных сооружений, что заставляет город вкладываться в частную компанию, которая и устанавливает условия.

Мэр после принятия решения сообщил, что в 2025 году планируется начало строительства собственных открытых сооружений, что позволит городским властям самостоятельно устанавливать тарифы и не зависеть от частных предприятий.

Жители Бердичева вынуждены снова мириться с повышением цены на воду, надеясь, что в будущем ситуация изменится.

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