Жилищная субсидия в Украине снижена по социальным нормативам проживания коммунальных услуг .
Из суммы, покрываемой субсидией, вычитается обязательный платеж, а разницу потребитель компенсирует самостоятельно.
Нормы проживания потребления электрической энергии таковы:
Для отопления – 30 кВт·ч на 1 м² отопительной площади.
Для бытовых нужд без электроплит — 100 кВтч на одного человека, плюс 30 кВтч на каждого члена семьи, не более 220 кВтч в месяц.
Для домов с электроплитами и горячим водоснабжением — 110 кВтч на одного человека, до 230 кВтч в месяц.
Без горячей воды — 130 кВтч на одного человека, до 250 кВтч в месяц.
В других случаях — 70 кВтч на одного человека, до 190 кВтч в месяц.
Для семьи из трех человек это 130 кВтч в месяц. Рассчитываем, хватит ли этого количества на основные бытовые приборы:
Холодильник потребляет 25 кВтч в месяц.
Стиральная машина - 24 кВтч в месяц.
LED-телевизор - 12 кВт·ч.
Стационарный компьютер – 48 кВт·ч.
Пылесос – до 8 кВт·ч.
Масляный обогреватель – более 60 кВт·ч.
Следовательно, семья из трех человек может превысить нормы потребления электроэнергии даже без учета других расходов. Фактические затраты на электроэнергию могут значительно превышать установленные нормы.
Источник: Телеграф
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