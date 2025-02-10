Семья из трех человек может превысить нормы потребления электроэнергии даже без учета других расходов.

Жилищная субсидия в Украине снижена по социальным нормативам проживания коммунальных услуг .

Из суммы, покрываемой субсидией, вычитается обязательный платеж, а разницу потребитель компенсирует самостоятельно.

Нормы проживания потребления электрической энергии таковы:

Для отопления – 30 кВт·ч на 1 м² отопительной площади.

Для бытовых нужд без электроплит — 100 кВтч на одного человека, плюс 30 кВтч на каждого члена семьи, не более 220 кВтч в месяц.

Для домов с электроплитами и горячим водоснабжением — 110 кВтч на одного человека, до 230 кВтч в месяц.

Без горячей воды — 130 кВтч на одного человека, до 250 кВтч в месяц.

В других случаях — 70 кВтч на одного человека, до 190 кВтч в месяц.

Для семьи из трех человек это 130 кВтч в месяц. Рассчитываем, хватит ли этого количества на основные бытовые приборы:

Холодильник потребляет 25 кВтч в месяц.

Стиральная машина - 24 кВтч в месяц.

LED-телевизор - 12 кВт·ч.

Стационарный компьютер – 48 кВт·ч.

Пылесос – до 8 кВт·ч.

Масляный обогреватель – более 60 кВт·ч.

Следовательно, семья из трех человек может превысить нормы потребления электроэнергии даже без учета других расходов. Фактические затраты на электроэнергию могут значительно превышать установленные нормы.

Источник: Телеграф

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