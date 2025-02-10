Цены на огурцы тепла в супермаркетах колеблются в зависимости от поставщика и сорта продукта.

В Украине зафиксировано резкое удорожание тепличных огурцов: цена за неделю выросла на 23%.

Согласно сообщению EastFruit, цена на тепличные огурцы сейчас колеблется в пределах 80-120 грн/кг (1,93-2,89 доллара США за кг), что на 23% больше по сравнению с прошлой неделей.

Такое повышение стоимости экспертного рынка объясняет увеличение спроса на этот продукт при ограничении предложения.

Одной из причин удорожания является недостаточное количество отечественной продукции на рынке, поэтому украинские тепличные комбинаты начали новый оборот только в середине февраля. Сейчас в основном на рынке находятся импортные огурцы. На данный момент тепличные огурцы в Украине в среднем на 12% дешевле по сравнению с началом февраля 2024 года.

Цены на огурцы тепла в супермаркетах колеблются в зависимости от поставщика и сорта продукта. Известные торговые сети также фиксировали повышение стоимости:

АТБ : цена выросла со 113,89 до 139,89 грн/кг;

Сильпо : цена увеличилась со 124 до 129 грн/кг;

Varus : цена выросла со 119,90 до 129,9 грн/кг.

Цены могут варьироваться из-за региона и политики ценообразования сети.

Также Politeka писала о том, что основными факторами, влияющими на стоимость продуктов, остаются курс валют, погодные условия, логистика и сезонность.

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