Ставший форпостом южного фронта Николаев сыграл решающую роль в сдерживании наступления российских войск, защищая Одессу и поддерживая Херсон.

Как происходило это противостояние и каков Николаев сегодня, рассказали журналисты TSN.ua.

Изгнание российских войск из города стало возможным благодаря слаженной работе украинских сил, в частности, генерал-майора Валерия Марченко, который упоминал, что российские войска наступали двумя группировками из Херсона на Николаев, имея на вооружении около 2 тысяч единиц техники и личного состава. Однако, несмотря на жестокие бои, после десяти дней россияне были вынуждены отступить.

Сегодня Николаев постепенно восстанавливается: по городу снова гуляют его жители, люди возвращаются домой. Обстрелы все еще происходят, но они уже не столь часты и интенсивны, как в первый год войны.

"Страшное было. Сейчас стреляют меньше. Тогда все было очень страшно. А сейчас? А куда уезжать? Есть деньги - уезжают, а у кого нет - остаются. Как поедешь, если некуда? Пенсионеры, у кого денег нет, как выживать в чужих городах ?

Людмила, другая жительница Николаева, добавляет: "Молодежь уезжает, ищет работу. А нам, старшим, куда идти? У нас здесь есть все - хлеб, соседи, не оставляем друг друга" .

Супруги Виктора и Юлии вспоминают: "В первые дни войны было страшно. Обстрели каждый день. Но мы не уезжали, потому что не знали, куда идти. Город стал тише, сейчас не так страшно. Мы просто уже привыкли".

Юлия также отмечает, что с началом войны жизнь стала гораздо тяжелее: "Теперь, когда Херсон уволен, мы уже спокойнее. Сирены, конечно, раздаются, но теперь мы думаем, что это нас не тронет" .

Жители Николаева продолжают жить своей привычной жизнью, хотя и вынуждены приспосабливаться к новым реалиям. Город понемногу восстанавливается, а остающиеся люди пытаются выжить, даже когда денег на выезд нет.

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