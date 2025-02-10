В Украине семьи погибших военных, отдавших свою жизнь во время защиты Родины, имеют право на получение льгот .

Для этого родственникам выдается специальное удостоверение, которое может быть черного или серого типа, каждое из которых предоставляет различные социальные предпочтения, инофрмирует общественная организация "Veterans HUB ODESA".

Кому выдается серое удостоверение?

Серое удостоверение получают родственники военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, в том числе в зоне боевых действий. Это могут быть родители, один из супругов, дети и другие близкие родственники погибшего.

Документы для получения серого удостоверения

Чтобы получить это удостоверение, родственникам необходимо подать определенные документы. Согласно данным общественной организации "Veterans HUB ODESA", среди них:

Заявление о предоставлении льгот.

Свидетельство о смерти погибшего военного.

Документы, подтверждающие участие погибшего в боевых действиях.

Паспорт заявителя.

Идентификационный код заявителя.

Документы, подтверждающие родственные связи заявителя с погибшим.

Какие льготы предоставляются родственникам погибших военных?

Владельцы серого удостоверения имеют право на ряд льгот, среди которых:

Безвозмездное получение лекарства по рецептам врачей.

Бесплатное первоочередное протезирование зубов.

Санаторно-курортное лечение бесплатно.

Скидка 50% на квартплату и коммунальные услуги.

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