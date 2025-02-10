Киевстар – это один из самых популярных операторов Украины, поэтому следует знать, как позвонить оператору с мобильного.

Номер для связи с оператором Киевстар предварительно установлен на сим-карте – 466.

Кроме того, чтобы позвонить оператору Киевстар, можно набрать 0800300466. Обе линии для абонентов же сети бесплатны.

Клиентов Киевстар ожидает голосовое меню, в любом месте, где есть покрытие, можно бесплатно узнать о действующем тарифе, обо всех подключенных услугах, действительных акциях и выгодных предложениях.

Позвонить оператору Киевстар можно для того, чтобы узнать цену за смс и звонки за границу, можно приобрести дополнительные гигабайты.

Как позвонить по телефону живому оператору Киевстар?

Наберите один из написанных выше номеров и следуйте инструкциям:

Выберите язык, нажмите 2, чтобы перейти в главное меню, нажмите еще раз 2, прослушайте все пункты и выберите 9.

Затем нужно снова нажать девять и дождитесь соединения оператором Киевстар.

Обратите внимание, что алгоритмы могут меняться из-за появления новых акций Киевстара, изменения тарифных планов.

Перед тем, как позвонить оператору Киевстар, следует отметить, что связь с оператором Киевстар скрывается за последним пунктом.

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