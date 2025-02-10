Эксперты рассказали о важных признаках, которые могут указывать на то, что ваш смартфон стал мишенью для мошенников или хакеров.

Одним из первых признаков, которые могут указывать на то, что ваш смартфон взломали, является быстрое разряжение батареи и постоянный нагрев устройства.

Конечно, постепенное уменьшение емкости аккумулятора – это норма для смартфона, но если телефон начал разряжаться значительно быстрее, чем раньше, это может указывать на какую-то вредную фоновую деятельность. Особенно следует обратить внимание на эту проблему, если смартфон постоянно нагревается, даже если вы не используете его для активных игр или других энергоемких программ.

Также указывать на то, что ваш смартфон взломали, может появление незнакомых приложений, которые вы не устанавливали, а также неожиданные изменения в настройках устройства, особенно касающихся доступа к микрофону, камере, галерее и контактам.

При этом у смартфона, который взломали, может резко вырасти уровень использования данных, ведь вредоносное программное обеспечение и приложения также могут использовать подключение к сети Интернет.

Кроме того, если ваш смартфон взломали, вы можете столкнуться с большим количеством всплывающих окон с фишинговыми ссылками в приложениях, будьте осторожны и не нажимайте на них.

А если хакеры будут пытаться получить доступ к вашей электронной почте или вашим аккаунтам в соцсетях, вы начнете получать подозрительные уведомления о входе в систему – ни в коем случае не подтверждайте их.

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