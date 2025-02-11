Смартфоны остаются уязвимыми для атак, несмотря на высокие стандарты безопасности, поэтому даже так их могут взломать.

Чаще всего пользователи самостоятельно открывают доступ к своему телефону и "помогают" его взломать, скачивая заражённые приложения, переходя по фишинговым ссылкам или передавая мошенникам коды подтверждения.

Даже официальные магазины приложений не гарантируют полной безопасности: вредоносные программы периодически попадают в Google Play и App Store. Помимо этого, существуют специализированные инструменты, такие как Pegasus, которые могут заражать устройства удалённо.

При первых подозрениях на взлом необходимо срочно проверить доступ к банковским приложениям и включить двухфакторную аутентификацию, если она ещё не активирована. Следует сменить пароли от всех важных аккаунтов, включая Apple ID или Google-учётную запись, почту и социальные сети.

Если в списке установленных программ появились неизвестные приложения, их нужно немедленно удалить, а устройство просканировать антивирусом. Желательно предупредить друзей и родственников о возможном взломе, чтобы они не попались на уловки мошенников, использующих ваш аккаунт для рассылки вредоносных ссылок.

Дополнительно стоит связаться с банком и оператором мобильной связи. Банковские специалисты могут помочь отключить онлайн-платежи или перевыпустить карту, чтобы исключить финансовые потери. У оператора необходимо проверить, не была ли включена переадресация звонков и сообщений, поскольку этот метод часто используется злоумышленниками для перехвата кодов подтверждения.

Важно не использовать один и тот же пароль для разных сервисов, особенно для электронной почты и мессенджеров, так как утечки данных происходят регулярно. Двухфакторная аутентификация должна быть включена везде, где это возможно, а вход в систему лучше защищать биометрией.

Нельзя передавать коды из SMS по телефону, даже если звонящий представляется сотрудником банка. Не стоит переходить по ссылкам из подозрительных источников, особенно если это сокращённые ссылки, часто встречающиеся в комментариях и соцсетях.

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