Украинские мобильные операторы, в частности lifecell, имеют полезные сервисы, которые позволят вам определить местонахождение человека по его номеру телефона и отслеживать его в реальном времени.

Ранее Politeka писала о функции StarFind от "Киевстар" , которая помогает определить местонахождение человека по его номеру телефона, но подобный сервис есть и для абонентов lifecell.

Мобильный оператор lifecell предлагает функцию "Семейный трекер", которая не только поможет отслеживать местонахождение ваших близких, но также поможет вам найти собственный смартфон, если вы его потеряли, или если его украли.

Как сообщается на сайте lifecell, услуга "Семейный трекер" позволяет отслеживать местонахождение человека или его смартфона в реальном времени, создавать группы пользователей, в частности для детей и родителей, отмечать индивидуальные места, например, дом, школа, рынок и т.п., а также опасные зоны и получать уведомления, если человек вышел или зашел в определенную зону.

Важно: без ведома человека отслеживать его местонахождение нельзя, он получит приглашение и должен присоединиться к группе.

Подключить услугу "Семейный трекер" от lifecell можно либо через приложение "Мобильная защита", либо отправить соответствующее SMS-сообщение на номер 6911.‍

Услуга "Семейный трекер" предусматривает три тарифа: Стандарт за 11 грн в неделю, Стандарт + за 17 грн в неделю и VIP за 21 грн в неделю. Отменить подписку можно в любой момент.

Кроме того, эта функция повышает ваши шансы найти ваш собственный телефон, если он будет потерян или похищен. А в случае если смартфон не найдут, вы получите компенсацию от 3,5 до 7 тысяч гривен в зависимости от тарифа.

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