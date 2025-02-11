Смартфон скрывает множество персональной информации и банковские данные, поэтому нужно сделать все, чтобы обезопасить его от мошенников и хакеров.

Двухфакторная аутентификация – это средство дополнительной безопасности вашего смартфона, которое хоть и не может гарантировать 100% безопасность, но значительно усложнит мошенникам и хакерам попытки взломать ваш телефон.

Суть двухфакторной аутентификации состоит в том, что для доступа к аккаунту нужно ввести сразу две формы идентификации. Первая – это пароль, который вы сами придумываете, так что не забывайте делать его достаточно сложным и неочевидным. А вторая – это может быть отпечаток пальца, сканирование лица, ключ безопасности, код, отправленный на телефонный номер, и т.д.

Для дополнительной безопасности важно включить двухфакторную аутентификацию не только в настройках iPhone или вашего Android-смартфона, но и для входа в учетные записи различных мессенджеров, включая Telegram, Viber, WhatsApp, а также социальные сети, например Facebook и Instagram.

Если вы привязали к iPhone свой номер телефона или аккаунт Apple ID, то двухфакторная аутентификация по умолчанию должна быть включена. Чтобы проверить это, зайдите в настройки, в верхней части экрана нажмите на свое имя и перейдите в меню "Вход и безопасность".

Если вдруг двухфакторная аутентификация отключена, то включите ее и настройте, следуя подсказкам – это делается очень просто и быстро.

Теперь при входе в ваш аккаунт на новом устройстве или через браузер нужно будет указать пароль, а также второй фактор аутентификации – шестизначный цифровой код, отправленный на ваш телефонный номер, или ключ безопасности.

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