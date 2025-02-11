На этот раз у себя в Instagram суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить ленивые штрудели из лаваша с творогом и вишнями.
Если вам хочется побаловать семью свежей выпечкой, но возиться с тестом нет времени и желания, то этот рецепт – идеальный вариант для вас.
Чтобы приготовить ленивые штрудели с творогом и вишнями, звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- лаваш (прямоугольный) – 2 шт.
- творог – 380 г
- яйцо – 1 шт. + 1 яичный желток для смазки штруделей
- сахар – 2 ст.л. (или по вкусу)
- вишни без косточек – 300 г
- кунжут - 2 ч.л.
Для творожной начинки к творогу добавляем яйцо, сахар и перемешиваем. Вишни звезда "Мастер Шеф" предварительно размораживает и отжимает от лишней жидкости.
На лаваш звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко по всей поверхности равномерно выкладывает половину творожной массы, посыпает вишнями и заворачивает в рулет. Так же формируем второй штрудель.
Перекладываем штрудели из лаваша на противень, застеленный пергаментом, смазываем сверху яичным желтком для аппетитной корочки и посыпаем кунжутом.
Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выпекает такие штрудели в разогретой до 190 градусов духовке примерно 40-45 минут. Готовым штруделям обязательно дайте остыть, а затем нарезайте и смакуйте.
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