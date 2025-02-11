С этим рецептом от победительницы "Мастер Шеф" Валерии Матрохиной у вас исчезнет желание заказывать пиццу, вы ведь сможете очень быстро приготовить ее дома.

Победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина вместе со своим женихом показала, как приготовить идеальную домашнюю пиццу.

Чтобы сделать быстрое, но очень вкусное тесто для пиццы, победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина использует следующие ингредиенты:

мука – 400 г

дрожжи сухие – 7 г

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

вода - 225 г

масло оливковое – 2 ст.л.

манка/семола – 2 ст.л. (для раскатки)

Это количество ингредиентов рассчитано на две пиццы.

Для начинки звезда "Мастер Шеф" взяла:

томатный соус (можно купить готовый или сделать самостоятельно)

сыр моцарелла (обычный и в рассоле)

2 вида колбасы (тонко нарезаем)

несколько листиков свежего базилика для подачи

Для теста сначала звезда "Мастер Шеф" смешивает в миске сухие ингредиенты: просеянную муку, соль, сахар и дрожжи. Посредине делаем углубление, туда вливаем воду и растительное масло. Замешиваем тесто сначала в миске, а затем на столе.

Готовое тесто кладем в миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем отдыхать, пока мы подготовим все для начинки.

Победительница "Мастер Шеф" делит тесто пополам, выкладывает на пергамент и, присыпая манкой или семолой, формирует основу для пиццы. Тесто должно быть достаточно тоненьким, а по краям делаем бортики.

Поливаем тесто оливковым маслом, выкладываем томатный соус, сыр и колбасу. Перекладываем пиццу на противень и отправляем в разогретую до 160-170 градусов духовку примерно на 20 минут.

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