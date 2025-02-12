Звезда тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как приготовить вкуснейшие ленивые вареники, а также вишневый сироп к ним.
Для приготовления ленивых вареников с маком звезда "Мастер Шеф" берет:
- творог жирный – 300 г
- мука – 200 г
- яичные желтки – 2 шт.
- соль и сахар – по вкусу
- мак (сырой) – 2 ст.л.
Для вишневого сиропа нам понадобится:
- вишни (замороженные или свежие) – 200 г
- мята – несколько листочков
- лимонная цедра – 1 ч.л.
- крахмал кукурузный – 1 ч.л.
- сахар – по вкусу
- вода – 100 мл
Кроме того, для подачи ленивых вареников звезда "Мастер Шеф" Алена Мовсковченко использовала 30 г сливочного масла, сметану и орешки.
Творог звезда "Мастер Шеф" перетирает через сито, что ленивые вареники были максимально нежными. Добавляем яичные желтки, соль, сахар и мак. Постепенно добавляем муку и замешиваем упругое мягкое тесто.
Из творожного теста формируем ленивые вареники любой формы. Варим ленивые вареники в кипящей подсоленной воде в течение 30 секунд после того, как они всплывут. После этого достаем вареники из воды и смазываем их сливочным маслом.
Чтобы приготовить вишневый сироп, звезда "Мастер Шеф" добавляет к вишням немного мяты, сахар, лимонную цедру, крахмал, доводит до кипения и проваривает до загустения.
Подаем ленивые вареники с вишневым сиропом, по желанию добавляем сметану и жареные орехи.
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