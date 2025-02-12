Если вы любите блюда из творога, то обязательно приготовьте ленивые вареники по рецепту финалистки "Мастер Шеф", потому что это невероятно вкусно.

Звезда тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, как приготовить вкуснейшие ленивые вареники, а также вишневый сироп к ним.

Для приготовления ленивых вареников с маком звезда "Мастер Шеф" берет:

творог жирный – 300 г

мука – 200 г

яичные желтки – 2 шт.

соль и сахар – по вкусу

мак (сырой) – 2 ст.л.

Для вишневого сиропа нам понадобится:

вишни (замороженные или свежие) – 200 г

мята – несколько листочков

лимонная цедра – 1 ч.л.

крахмал кукурузный – 1 ч.л.

сахар – по вкусу

вода – 100 мл

Кроме того, для подачи ленивых вареников звезда "Мастер Шеф" Алена Мовсковченко использовала 30 г сливочного масла, сметану и орешки.

Творог звезда "Мастер Шеф" перетирает через сито, что ленивые вареники были максимально нежными. Добавляем яичные желтки, соль, сахар и мак. Постепенно добавляем муку и замешиваем упругое мягкое тесто.

Из творожного теста формируем ленивые вареники любой формы. Варим ленивые вареники в кипящей подсоленной воде в течение 30 секунд после того, как они всплывут. После этого достаем вареники из воды и смазываем их сливочным маслом.

Чтобы приготовить вишневый сироп, звезда "Мастер Шеф" добавляет к вишням немного мяты, сахар, лимонную цедру, крахмал, доводит до кипения и проваривает до загустения.

Подаем ленивые вареники с вишневым сиропом, по желанию добавляем сметану и жареные орехи.

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