Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить улучшенную версию торта "Наполеон".
Секретный ингредиент "Наполеона" от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво – банан, который он добавляет в крем. Благодаря этому торт имеет неповторимый вкус.
Для коржей судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует следующие ингредиенты:
- 250 г сливочного масла
- 150 мл воды
- 450-500 г муки
- 1 ч.л. соли
- 1 ст.л. уксуса
- 1 яйцо
Ингредиенты для бананового заварного крема:
- 1 л молока
- 2 яйца
- 200 г сахара
- 70 г кукурузного крахмала
- 80 г сливочного масла
- 1 банан
На терке судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво натирает холодное сливочное масло, добавляет муку и растирает смесь в крошку.
Отдельно взбиваем до однородности яйца, холодную воду, соль и уксус. Добавляем эту смесь к крошке и замешиваем тесто. Готовое тесто заворачиваем в пленку и оставляем охлаждаться в холодильнике на 3 часа.
Охлажденное тесто делим на части и раскатываем каждую в тонкий корж. Перекладываем коржи на противень, застеленный пергаментом, делаем на тесте проколы вилкой и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке до румяности (5-10 минут).
Чтобы приготовить крем, сначала судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво венчиком взбивает яйца с сахаром и крахмалом. Молоко прогреваем до легкого кипения и тоненькой струйкой добавляем его к яичной массе, постоянно помешивая. Эту смесь снова ставим на плиту и доводим до загустения, постоянно помешивая.
В конце добавляем в крем холодное масло, банан и блендером перебиваем до однородности. Когда крем остынет, собираем торт "Наполеон", щедро смазывая коржи кремом.
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