Торт "Наполеон" – это настоящая классика среди десертов, но судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво придумал, как сделать его еще вкуснее.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить улучшенную версию торта "Наполеон".

Секретный ингредиент "Наполеона" от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво – банан, который он добавляет в крем. Благодаря этому торт имеет неповторимый вкус.

Для коржей судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует следующие ингредиенты:

250 г сливочного масла

150 мл воды

450-500 г муки

1 ч.л. соли

1 ст.л. уксуса

1 яйцо

Ингредиенты для бананового заварного крема:

1 л молока

2 яйца

200 г сахара

70 г кукурузного крахмала

80 г сливочного масла

1 банан

На терке судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво натирает холодное сливочное масло, добавляет муку и растирает смесь в крошку.

Отдельно взбиваем до однородности яйца, холодную воду, соль и уксус. Добавляем эту смесь к крошке и замешиваем тесто. Готовое тесто заворачиваем в пленку и оставляем охлаждаться в холодильнике на 3 часа.

Охлажденное тесто делим на части и раскатываем каждую в тонкий корж. Перекладываем коржи на противень, застеленный пергаментом, делаем на тесте проколы вилкой и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке до румяности (5-10 минут).

Чтобы приготовить крем, сначала судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво венчиком взбивает яйца с сахаром и крахмалом. Молоко прогреваем до легкого кипения и тоненькой струйкой добавляем его к яичной массе, постоянно помешивая. Эту смесь снова ставим на плиту и доводим до загустения, постоянно помешивая.

В конце добавляем в крем холодное масло, банан и блендером перебиваем до однородности. Когда крем остынет, собираем торт "Наполеон", щедро смазывая коржи кремом.

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