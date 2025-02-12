Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился фирменным рецептом борща, который он готовит в своих ресторанах, на всех мероприятиях и дома для родных.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить насыщенный украинский борщ, который получится невероятно вкусным даже без мяса.

Для приготовления борща судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует следующие ингредиенты:

морква - 60 г

лук репчатый – 100 г

стебель сельдерея – 40 г

перец болгарский – 30 г

растительное масло – 50 г

свекла – 240 г

томаты в собственном соке – 380 г

уксус (яблочный или винный) – 5 г

капуста белокочанная – 200 г

картофель – 200 г

бульон (говяжий или другой) – 1,5-1,8 л

фасоль (вареная) – 200г

специи (соль, лавровый лист, молотые черный и душистый перцы, орегано, копченая паприка, чили) – по вкусу

сахар – 20 г

сало - 50 г

чеснок – 20 г

зелень (петрушка и зеленый лук) – по желанию

сметана – для подачи

Бульон для борща судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит на говяжьих ребрышках, но можете использовать и другое мясо.

Свеклу, капусту, сельдерей, болгарский перец и лук судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает тоненькой соломкой длиной в пол спички, картофель - кубиками 1х1 см. Сало измельчаем вместе с чесноком до однородности.

На растительном масле поджариваем лук с морковью, сладким перцем и сельдереем.

Бульон ставим на огонь, добавляем соль, специи и доводим до кипения. Добавляем поджарку и снова ждем закипания. Добавляем картофель, снова доводим до кипения.

Затем добавляем свеклу, томаты в собственном соку, вареную фасоль и перемешиваем. Добавляем капусту, снова перемешиваем. Медленно доводим борщ до кипения, снимаем с огня и добавляем сало с чесноком. Доводим борщ до вкуса солью и сахаром.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует подавать борщ не сразу, а минут через 15.

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