Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить насыщенный украинский борщ, который получится невероятно вкусным даже без мяса.

Для приготовления борща судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует следующие ингредиенты:

  • морква - 60 г
  • лук репчатый – 100 г
  • стебель сельдерея – 40 г
  • перец болгарский – 30 г
  • растительное масло – 50 г
  • свекла – 240 г
  • томаты в собственном соке – 380 г
  • уксус (яблочный или винный) – 5 г
  • капуста белокочанная – 200 г
  • картофель – 200 г
  • бульон (говяжий или другой) – 1,5-1,8 л
  • фасоль (вареная) – 200г
  • специи (соль, лавровый лист, молотые черный и душистый перцы, орегано, копченая паприка, чили) – по вкусу
  • сахар – 20 г
  • сало - 50 г
  • чеснок – 20 г
  • зелень (петрушка и зеленый лук) – по желанию
  • сметана – для подачи

Владимир Ярославский

Бульон для борща судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит на говяжьих ребрышках, но можете использовать и другое мясо.

Свеклу, капусту, сельдерей, болгарский перец и лук судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает тоненькой соломкой длиной в пол спички, картофель - кубиками 1х1 см. Сало измельчаем вместе с чесноком до однородности.

На растительном масле поджариваем лук с морковью, сладким перцем и сельдереем.

Владимир Ярославский

Бульон ставим на огонь, добавляем соль, специи и доводим до кипения. Добавляем поджарку и снова ждем закипания. Добавляем картофель, снова доводим до кипения.

Затем добавляем свеклу, томаты в собственном соку, вареную фасоль и перемешиваем. Добавляем капусту, снова перемешиваем. Медленно доводим борщ до кипения, снимаем с огня и добавляем сало с чесноком. Доводим борщ до вкуса солью и сахаром.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует подавать борщ не сразу, а минут через 15.

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