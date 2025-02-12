Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить насыщенный украинский борщ, который получится невероятно вкусным даже без мяса.
Для приготовления борща судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует следующие ингредиенты:
- морква - 60 г
- лук репчатый – 100 г
- стебель сельдерея – 40 г
- перец болгарский – 30 г
- растительное масло – 50 г
- свекла – 240 г
- томаты в собственном соке – 380 г
- уксус (яблочный или винный) – 5 г
- капуста белокочанная – 200 г
- картофель – 200 г
- бульон (говяжий или другой) – 1,5-1,8 л
- фасоль (вареная) – 200г
- специи (соль, лавровый лист, молотые черный и душистый перцы, орегано, копченая паприка, чили) – по вкусу
- сахар – 20 г
- сало - 50 г
- чеснок – 20 г
- зелень (петрушка и зеленый лук) – по желанию
- сметана – для подачи
Бульон для борща судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит на говяжьих ребрышках, но можете использовать и другое мясо.
Свеклу, капусту, сельдерей, болгарский перец и лук судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает тоненькой соломкой длиной в пол спички, картофель - кубиками 1х1 см. Сало измельчаем вместе с чесноком до однородности.
На растительном масле поджариваем лук с морковью, сладким перцем и сельдереем.
Бульон ставим на огонь, добавляем соль, специи и доводим до кипения. Добавляем поджарку и снова ждем закипания. Добавляем картофель, снова доводим до кипения.
Затем добавляем свеклу, томаты в собственном соку, вареную фасоль и перемешиваем. Добавляем капусту, снова перемешиваем. Медленно доводим борщ до кипения, снимаем с огня и добавляем сало с чесноком. Доводим борщ до вкуса солью и сахаром.
Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует подавать борщ не сразу, а минут через 15.
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