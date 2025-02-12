С 1 марта 2025 года в Украине состоится перерасчет выплат – то есть индексация пенсий, однако повышение получат не все.

Об этом сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович в интервью СМИ. По ее словам, индексация направлена ​​на обновление пенсий, назначенных давно, нуждающихся в корректировке из-за роста зарплат и инфляции.

Если человек вышел на пенсию за последние три года, его выплаты считаются актуальными, поэтому индексация на них не будет распространяться. Повышение касается только основной части пенсии, которая рассчитывается по специальной формуле с учетом стажа и средней зарплаты. В то же время доплаты, надбавки и социальные пособия не подлежат пересмотру.

Например, если пенсионер получает 1230 грн основной выплаты, а с доплатами общая сумма составляет 2361 грн, то после индексации основная часть может увеличиться до 1353 грн. Однако доплата снизится, и общий размер пенсии останется неизменным.

Законодательство определяет минимальное повышение пенсии в 100 грн., а максимальное – 1 500 грн. Если после пересчета надбавка окажется менее 100 грн, она не будет выплачена. Это означает, что пенсионеры с самыми низкими выплатами могут не почувствовать существенную разницу в доходах.

Главная цель индексации – осовременивание старых пенсий, а не всеобщее повышение выплат. Расчет основан на формуле, которая учитывает инфляцию и средний рост зарплат за последние три года. Если пенсия уже была приведена в соответствие с экономическими реалиями, ее не будут пересматривать.

Кроме того, при индексации не учитываются доплаты за возраст или стаж, поэтому даже пенсионеры, которые формально подпадают под повышение, могут получить значительно меньшую надбавку, чем ожидали. Расчет производится по формуле, где 50% повышения определяется уровнем инфляции, а еще 50% – средним ростом зарплат в Украине.

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