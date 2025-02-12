Клиентка "ПриватБанка" потеряла более 20 тысяч гривен со своей заблокированной банковской карты, при этом государственный банк не отреагировал на жалобу.
Об этом случае женщина сообщила в отзывах о ПриватБанке на портале "Минфин".
По ее словам, 4 октября с кредитной карты была проведена транзакция на 27 522 грн, которую служба безопасности банка не заблокировала. При этом карта оставалась у владелицы, а она не получала никаких SMS-сообщений с кодом подтверждения.
"Мошенники вводили неверный CVV код и банк не принял никаких действий, чтобы предотвратить мошенничество. Я не получала от банка даже СМС-сообщений с кодом, который мог бы подтвердить списание средств путем введения такого кода, и банк не остановил процесс списания средств", – жалуется потерпевшая клиентка "ПриватБанка".
Пока неизвестно, обращалась ли клиентка к правоохранителям. Между тем, банк продолжает начислять ей проценты за кредит, а сотрудники, по ее словам, ведут себя некорректно и даже угрожают. По состоянию на данный момент "ПриватБанк" не предоставил никаких официальных комментариев по этой ситуации.
Напомним, что также клиенты государственного "ПриватБанка" выражают недовольство недостаточным уровнем защиты от мошенничества и призывают ввести возможность выбора способов верификации.
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