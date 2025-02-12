По состоянию на данный момент "ПриватБанк" не предоставил никаких официальных комментариев по этой ситуации.

Клиентка "ПриватБанка" потеряла более 20 тысяч гривен со своей заблокированной банковской карты, при этом государственный банк не отреагировал на жалобу.

Об этом случае женщина сообщила в отзывах о ПриватБанке на портале "Минфин".

По ее словам, 4 октября с кредитной карты была проведена транзакция на 27 522 грн, которую служба безопасности банка не заблокировала. При этом карта оставалась у владелицы, а она не получала никаких SMS-сообщений с кодом подтверждения.

"Мошенники вводили неверный CVV код и банк не принял никаких действий, чтобы предотвратить мошенничество. Я не получала от банка даже СМС-сообщений с кодом, который мог бы подтвердить списание средств путем введения такого кода, и банк не остановил процесс списания средств", – жалуется потерпевшая клиентка "ПриватБанка".

Пока неизвестно, обращалась ли клиентка к правоохранителям. Между тем, банк продолжает начислять ей проценты за кредит, а сотрудники, по ее словам, ведут себя некорректно и даже угрожают. По состоянию на данный момент "ПриватБанк" не предоставил никаких официальных комментариев по этой ситуации.

Напомним, что также клиенты государственного "ПриватБанка" выражают недовольство недостаточным уровнем защиты от мошенничества и призывают ввести возможность выбора способов верификации.

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