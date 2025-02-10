Полиция Житомирской области расследует обстоятельства травмирования 27-летнего военнослужащего из Львовской области, которого 7 февраля около 18:00 обнаружили на обочине дороги на окраине Житомира.

Об этом пишет пресс-служба полиции Житомирской области. У мужчины диагностировали тяжелые травмы головы.

Как сообщили в полиции, потерпевший является солдатом одной из воинских частей. По словам его коллег, он скрылся во время перемещения личного состава после получения обмундирования. Мужчина находился в кузове автомобиля, откуда, вероятно, выпрыгнул во время движения, что могло привести к полученным травмам.

Правоохранители отметили, что во время первого общения с полицейскими пострадавший отрицал причастность посторонних лиц к инциденту, зафиксированному на патрульных боди-камерах. В то же время, медикам он не объяснил, при каких обстоятельствах получил повреждение. В настоящее время военный находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

"По словам коллег, мужчина исчез во время перемещения личного состава из части, где он в тот день получил обмундирование, в тренинговый центр. Мужчина находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время побега, вероятно, и получил указанные повреждения", - говорится в сообщении.

Следователи Житомирского районного управления полиции проводят расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 128 УК Украины (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и устанавливают все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области, когда на обочине трассы нашли и госпитализировали лаборанта Львовского национального университета имени Ивана Франко Степана Бильченко. Он был доставлен в воинскую часть после прохождения военно-врачебной комиссии. Во Львовском областном ТЦК и СП объяснили законность его призыва.

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