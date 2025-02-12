В НБУ отметили, что на понижение оценок в промышленности влияют несколько факторов.

В ближайшее время в ключевых секторах экономики Украины не предполагается ни значительный рост вакансий, ни массовых увольнений.

Об этом говорится в ежемесячном опросе предприятий, проведенном Национальным банком Украины (НБУ).

Согласно исследованию, руководители компаний всех секторов экономики прогнозируют дальнейшее сокращение штата, а наиболее ощутимые увольнения ожидаются в сфере строительства. В то же время, в секторе услуг темпы сокращения персонала, вероятно, замедлятся.

В целом, по сравнению с началом 2024 года предприятия строительства, торговли и сферы услуг демонстрируют более оптимистичные ожидания относительно своей деятельности. В промышленном секторе прогнозы остаются пессимистическими, поскольку оценки его деловой активности оказались ниже сезонного уровня.

Как отметили в НБУ, на снижение оценок в промышленности влияют несколько факторов:

разрушение производственных мощностей,

нехватка инвестиций в модернизацию производства,

дефицит кадров,

рост производственных издержек.

Строительные предприятия также сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы, что негативно влияет на их прогнозы развития отрасли.

В сфере торговли настроения также остаются достаточно осторожными, а вот предприятия сферы услуг демонстрируют лучшие ожидания и даже прогнозируют повышение цен.

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