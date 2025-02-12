В ближайшее время в ключевых секторах экономики Украины не предполагается ни значительный рост вакансий, ни массовых увольнений.
Об этом говорится в ежемесячном опросе предприятий, проведенном Национальным банком Украины (НБУ).
Согласно исследованию, руководители компаний всех секторов экономики прогнозируют дальнейшее сокращение штата, а наиболее ощутимые увольнения ожидаются в сфере строительства. В то же время, в секторе услуг темпы сокращения персонала, вероятно, замедлятся.
В целом, по сравнению с началом 2024 года предприятия строительства, торговли и сферы услуг демонстрируют более оптимистичные ожидания относительно своей деятельности. В промышленном секторе прогнозы остаются пессимистическими, поскольку оценки его деловой активности оказались ниже сезонного уровня.
Как отметили в НБУ, на снижение оценок в промышленности влияют несколько факторов:
- разрушение производственных мощностей,
- нехватка инвестиций в модернизацию производства,
- дефицит кадров,
- рост производственных издержек.
Строительные предприятия также сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы, что негативно влияет на их прогнозы развития отрасли.
В сфере торговли настроения также остаются достаточно осторожными, а вот предприятия сферы услуг демонстрируют лучшие ожидания и даже прогнозируют повышение цен.
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