Размер будущей пенсии каждого украинца напрямую зависит от двух основных факторов.

Размер будущих пенсионных выплат в Украине зависит от нескольких ключевых факторов, на которые следует обращать внимание каждому украинцу.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Полтавской области.

Размер будущей пенсии напрямую зависит от двух основных факторов: страхового стажа и суммы уплаченных страховых взносов (ЕСВ).

Продолжительность страхового стажа влияет на право выхода на пенсию по возрасту и размер выплат.

Сумма уплаченных взносов: чем выше официальный заработок, по которому уплачивается ЕСВ, тем выше будущая пенсия. Выплаты "в конверте" или неофициальное трудоустройство не учитываются в пенсионный стаж, что может значительно снизить пенсионные выплаты.

Каждый гражданин Украины может дистанционно отследить начисленную зарплату, уплату ЕСВ и страховой стаж через:

Вебпортал Пенсионного фонда Украины,

Мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Для входа необходимо авторизироваться через КЭП, ID.GOV.UA или Дія.Підпис. После авторизации можно:

Проверить свой стаж и зарплату в разделах "Моя заработная плата" и "Мой страховой стаж"

Получить официальные справки (ОК-5, ОК-7) в разделе «Коммуникации по

ПФУ» – «Запрос на получение электронных документов»

Загрузить и распечатать справки в меню «Мои обращения»

Если для ухода на пенсию не хватает нескольких месяцев или лет стажа, его можно официально докупить. Стоимость одного года страхового стажа составляет 21 000 грн., а минимальный ежемесячный взнос – 1 760 грн.

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