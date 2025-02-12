Несмотря на удешевление, цены на популярный овощ все еще остаются на 21% выше, чем в феврале 2024 года.

Украинские фермеры столкнулись с понижением цен на картофель, которого не удалось избежать даже после периода относительной стабильности.

Об этом говорится в сообщении EastFruit.

Если в течение двух недель цены оставались на постоянном уровне, то на прошлой неделе многие производители были вынуждены снижать стоимость.

В настоящее время фермеры продают картофель хорошего качества за 18–28 грн/кг в зависимости от качества и объема партий. Это примерно на 10% дешевле, чем неделей раньше.

По мнению экспертов рынка, главными причинами стали снижение покупательной активности, ухудшение качества картофеля из-за длительного хранения, готовность фермеров уступать в цене при продаже крупных партий. Несмотря на удешевление, цены на картофель все еще остаются на 21% выше, чем в феврале 2024 года.

Напомним, что сложной остается ситуация на молочном рынке. Временные экспортные ограничения в Европу несколько снизили закупочные цены на молоко, однако конечная стоимость продукции для потребителей вряд ли снизится. Причина – новые налоговые изменения, в том числе повышение акцизов на горючее.

Кроме того, прогнозируется, что до начала нового сезона в Украине в магазинах и супермаркетах не останется никаких категорий продуктов, которые избегут подорожания.

Последние новости Украины:

Стоимость важных продуктов перечислят: названы товары, цена которых изменится.

Цены на продукты в Украине в 2025 году однозначно изменятся: названы продукты, наиболее подорожающие.



Цены будут расти и в 2025 году: в НБУ предупредили, сколько будет продолжаться удар по кошелькам украинцев.