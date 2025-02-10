Украину в начале недели, 10 февраля, накрыла мощная магнитная буря, она может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Украину 10 февраля накрыла мощная магнитная буря, она может повлиять на здоровье метеозависимых людей.

По данным метеорологов, в ближайшее время может быть несколько магнитных бурь на Солнце, их влияние будет ощутимо на Земле.

Магнитные бури, появился прогноз с 10 по 16 февраля:

10 февраля уровень солнечной активности будет высоким – K-индекс 5, свидетельствующий о сильной магнитной буре, которая может влиять на самочувствие чувствительных людей.

11 и 12 февраля солнечная активность снизится до умеренного уровня – K-индекс 4, что означает незначительное влияние на магнитосферу Земли.

Следует отметить, что с 14 февраля, влияние магнитных бурь пойдет на убыль.

С 13 по 16 февраля уровень солнечной активности будет оставаться низким – K-индекс 3.

Врачи советуют во время магнитных бурь уменьшить нагрузку, больше отдыхать и гулять, принимать обезболивающие и препараты для устранения болезненных симптомов, снижения давления, если это необходимо.

Желательно не употреблять алкоголь за три дня до наступления магнитной бури, есть легкую пищу, отказаться от употребления кофе.

Медики предупреждают, что в период магнитных бурь и не только люди жалуются на апатию, бессонницу и обострение хронических заболеваний, поэтому лучше всегда с собой носить лекарства первой необходимости.

Важно пить достаточно воды, нужно больше гулять на свежем воздухе и как можно чаще проветривать помещение.

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