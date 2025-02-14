В настоящее время они находятся под стражей, и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала в Харькове двух агентов ФСБ – местного психотерапевта и диакона Харьковской епархии УПЦ (МП), которые шпионили за украинскими военными, передает Politeka.net.

Подробности раскрыли в СБУ.

Установлено, что они пытались найти места сосредоточения сил обороны и военной техники, а также собирали персональные данные украинских защитников и маршруты их передвижений.

Врач использовал своих пациентов, в том числе военных, проходивших психологическую реабилитацию после участия в боевых действиях. Для сбора разведданных он привлек диакона местного собора, который ненавязчиво выспрашивал «нужную» информацию у прихожан. Эту информацию он передавал врачу, а тот через мессенджер отправлял ее российскому куратору.

Как передает Политека, для связи с ФСБ злоумышленники использовали отдельный телефон и скрывали сим-карту в почтовом ящике своего дома. Однако несмотря на попытки скрыть следы, СБУ удалось задокументировать их деятельность. Агенты задержаны во время обысков, во время которых были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами их сотрудничества с российской спецслужбой.

Задержанным предъявлено обвинение за государственную измену, оправдание вооруженной агрессии россии и другие преступления. В настоящее время они находятся под стражей, и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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