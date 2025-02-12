На минувшей неделе в Украине зафиксировано снижение стоимости почти всех овощей борщового набора.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков EastFruit.

В частности, подешевел картофель, что связано со снижением качества находящихся на длительном хранении корнеплодов.

По данным аналитиков портала EastFruit, цены на картофель снизились с 23-25 ​​грн/кг до 20-25 грн/кг. Подобная тенденция наблюдалась и на рынке репчатого лука – его стоимость упала с 14-15 грн/кг до 12-14 грн/кг.

Также подешевели:

Морковь – с 28-32 грн/кг до 25-28 грн/кг.

Свекла – с 15-17 грн/кг до 14-16 грн/кг.

Белокочанная капуста – с 37-40 грн/кг до 35-38 грн/кг.

В то же время, пекинская капуста подорожала – ее стоимость выросла с 30-40 грн/кг до 55-60 грн/кг. Несколько снизились цены на баклажаны - со 180-200 грн/кг до 170-180 грн/кг.

Что касается фруктов, то их стоимость осталась на уровне предыдущей недели.

Также Politekа писала о том, что стоимость популярных продуктов в феврале претерпела изменения: если цена на растворимый кофе осталась стабильной, то сливки несколько подорожали.

Однако в разных торговых сетях цены существенно отличаются: в Auchan этот продукт можно приобрести за 359,40 грн., тогда как в Мегамаркете он стоит 420,20 грн.

В то же время сливки "Простоквашино" 10% (200 мл) подорожали – с 31,48 грн до 31,66 грн.

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