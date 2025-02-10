Украинский комик и звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук, известный как Веня из "Ветеранов космических войск", поделился с фанатами новостью о серьезных проблемах со здоровьем.

В своем Instagram он опубликовал фото из больничной палаты, сообщив, что в конце января у него произошло кровоизлияние в мозг.

Это привело к суду и потере сознания. В критическом состоянии Александр был срочно госпитализирован и перенес операцию.

"31-го января у меня произошло кровоизлияние в мозг, которое начало провоцировать потерю сознания и очень сильные и затяжные судороги всего тела. Нейрохирургами было принято срочное решение вести меня в операционную, потому что следующий приступ я не переживу", - рассказал артист.

К счастью, операция прошла удачно. Сейчас Александр находится на реабилитации и приостановил свою профессиональную деятельность. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что кровоизлияние и сопутствующие проблемы остались позади.

"Я жив, крови больше нет, судорог нет, но нет и 20% черепной коробки – вот коротенький экскурс этого дня. Когда-то на "вечерней передаче" все расскажу поподробнее. Это будет где-то через два месяца, потому что мне не разрешают сниматься – только реабилитация и домашний режим. Но самое главное, что самое сложное уже позади, и у меня есть возможность написать это своими руками, на что я даже не надеялся. Всем огромное спасибо за поддержку, обнимаю вас крепко. До встречи на просторах Ветеранов Космических Войск", - подытожил Александр.

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