Средний размер пенсии на начало 2025 составляет 5 789,05 гривны, а для работающих пенсионеров – 6 302,76 гривны.

У украинских пенсионеров есть возможность получать пенсионные выплаты как через отделение «Укрпочты», так и путем зачисления средств на банковский счет.

Как сообщают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), выплаты начисляются ежемесячно в период с 4 по 25 число. При этом изменить дату получения пенсии невозможно.

"Вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, однако сама дата начисления остается неизменной", - отметила специалист главного управления ПФУ Екатерина Дыбенко.

Следует помнить, что пенсионеры не могут самостоятельно выбирать конкретный день выплаты.

Размер пенсий в Украине

По состоянию на 1 января 2025 года , согласно данным ПФУ, распределение пенсионных выплат среди граждан выглядит следующим образом:

25,95% пенсионеров получают до 3 000 гривен ;

17,58% - от 3 001 до 4 000 гривен ;

18,79% - от 4 001 до 5 000 гривен ;

25,48% - от 5 001 до 10 000 гривен ;

12,20% - более 10 000 гривен .

При этом средний размер пенсии на начало 2025 года составляет 5789,05 гривны , а для работающих пенсионеров - 6302,76 гривны .

Также Politekа писала о том, что в Украине около четверти пенсионеров получают выплаты, не превышающие 3000 гривен, в то же время существуют категории граждан, которым гарантированы более высокие пенсии — не менее 8000 гривен.

Последние новости Украины:

Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.