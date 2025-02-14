Возникают вопросы по реализации нового закона, поскольку у полиции пока нет соответствующих технических средств.

Украинцев могут начать штрафовать на сумму до 34 000 гривен и лишать водительских прав, однако пока у полиции не хватает необходимых приборов для измерения шума, и механизм контроля все еще не определен, передает Politeka.net.

Об этом в комментарии СМИ сообщил эксперт по адвокации Николай Ильчук.

Основной целью этой инициативы является борьба с водителями, которые меняют выхлопные системы, чтобы создавать шум, мешающий жителям, особенно ночью.

Тем не менее, возникают вопросы по реализации нового закона, поскольку у полиции пока нет соответствующих технических средств для измерения уровня шума. Согласно законопроекту №9564, штрафы будут налагаться в два этапа:

Первое нарушение – штраф 17 000 гривен;

Повторное нарушение – штраф до 34 000 гривен и возможное лишение прав.

Как передает Политека, в случае повторного нарушения полиция составляет протокол и передает его в суд, где будет принято решение о размере штрафа и лишении прав на срок от трех до шести месяцев.

Под штрафы попадают:

владельцы авто, модифицирующие выхлопную систему для усиления шума;

водители, нарушающие нормы шумового уровня;

участники уличных гонок и ночных "дрифтов", нарушающих покой жителей.

Эксперты отмечают, что новые правила могут касаться не только автолюбителей с громкими выхлопами, но и грузовиков, автобусов и даже военной техники, также создающей повышенный уровень шума. Законопроект вызывает критику из-за юридических и технических аспектов.

"Закупить необходимые приборы - это еще полбеды, а вот разработать инструкции и научить полицейских ими пользоваться - это может занять очень много времени", - отметил Ильчук. Украине еще предстоит вернуть обязательное техническое освидетельствование, но это не произойдет до завершения войны.

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