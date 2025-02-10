Во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на отопление, газ и горячую воду.

Киевляне получили счета за водоснабжение с тарифами , превышающими привычные в четыре раза.

В "Киевводоканале" уверяют : повышения не было, а причина завышенных сумм – технический сбой в системе.

Как известно, в январских платежах многим потребителям был неправильно отражен тариф на холодную воду.

«Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности! Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения остаются на уровне, действовавшем по состоянию на 24 февраля 2022 года» , – говорится в заявлении предприятия.

По словам коммунальщиков, ошибка явилась следствием технического сбоя в платежной системе, однако во внутреннем биллинге предприятия все расчеты остаются корректными.

«Рекомендуем временно воздержаться от оплаты, пока проблема не будет устранена» , – отметили в «Киевводоканале».

Изменятся ли тарифы?

Во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на отопление, газ и горячую воду. Однако ограничение не распространяется на другие коммунальные услуги, в частности холодное водоснабжение и водоотвод.

Также Politekа писала о том, что повышение акцизов и постепенное истощение запасов станут основными факторами, которые приведут к значительному удорожанию горючего на украинских АЗС.