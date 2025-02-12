Проезд также может быть запрещен, если пассажир пытается пройти в метро не один.

Метрополитен — один из самых удобных видов общественного транспорта, однако пользование им регламентируется четкими правилами, так что в 2025 году некоторые категории пассажиров могут столкнуться с ограничениями на вход в подземку.

Согласно официальной информации Киевского метрополитена, пассажиры, не отвечающие установленным требованиям, не смогут воспользоваться подземкой.

Это касается следующих ситуаций:

1. Отсутствие или неисправный электронный билет

Все пассажиры должны иметь действительный электронный билет, зарегистрированный в автоматизированной системе учета пассажиропотока (АСОП). Если доступ просрочен или не включен, вход в метро будет запрещен.

2. Несоответствие документов для льготного проезда.

Граждане, имеющие право на бесплатный проезд, также обязаны пользоваться персонализированными электронными билетами. Если срок действия документа истек или он принадлежит другому лицу, проезд будет заблокирован.

3. Превышение допустимых размеров багажа

Метрополитен имеет строгие ограничения по перевозке крупногабаритных вещей. Если пассажир пытается пронести предметы, превышающие разрешенные габариты или представляющие опасность для других, он может получить отказ от доступа к подземке.

Перевозка животных: что изменилось в 2025 году?

Домашние питомцы могут путешествовать в метро только по определенным условиям:

Мелкие животные (хомяки, кролики, морские свинки, птицы) – разрешены к перевозке только в клетках или специальных контейнерах.

Коты должны находиться в переносках.

Маленькие собаки (до 45 см в холке) – допускаются в транспорт только в контейнерах или на руках у владельца.

Однако проезд будет запрещен, если пассажир пытается пройти в метро с дикими или экзотическими животными, включая змей, хищных птиц, обезьян или крупных рептилий.

Большие собаки (выше 45 см в холке) также не допускаются в подземку, за исключением служебных собак-поводырей. Они должны быть на поводке, в ошейнике и наморднике.

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