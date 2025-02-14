В Тернопольской области в посадке полицейские и социальные службы обнаружили семью с 5 детьми, которая проживала в посадке в халабуде - стало известно, что сейчас с ними.

С конца января пятеро детей, которые раньше вместе с матерью жили в палатке в лесопосадке Тернополя, находятся в Ровенском областном центре социально-психологической реабилитации, передает Politeka.net.

Как сообщили в Суспільному, мать пока не изъявила желания вернуть их. Если до 20 февраля она не обратится за их возвращением, дети могут быть усыновлены или взяты под опеку.

Эти дети из семьи из Дубно были доставлены в центр службой по делам детей Дубенского городского совета. В центре они уже адаптированы и социализированы, активно учатся и проявляют хорошие отношения друг с другом. Все дети школьного возраста уже причислены к местному лицею.

"Дети адаптированы, социализированы, болтливы. Между собой они вообще хорошо держатся, как семья. Они у нас дети школьного возраста, зачислены на обучение в Александрийский лицей. Злата в первый класс, Михаил — во второй класс и Иван — в третий класс", — рассказала руководитель центра Ирина Фадина.

Как передает Политека, о том, что семья жила в палатке на улице, местные жители сообщили в полицию. Двое детей сейчас находятся на лечении в Ровенской областной больнице с подозрением на бронхит или пневмонию, а остальные дети, хоть и имели проблемы со здоровьем из-за условий на улице, сейчас чувствуют себя лучше.

Мать не выявила намерений забрать детей - матери все равно, что с ними будет, и потому 20 февраля на заседании комиссии будет рассмотрен вопрос о возможном лишении ее родительских прав. Если она не появится или не пожелает вернуть детей, их будет возможно усыновить или взять под опеку.

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