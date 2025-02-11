В течение следующих 10 дней в Украине ожидается смена погоды : теплая и бесснежная зима сменится традиционной с умеренными морозами, снегопадами и вьюгами.
Синоптик Виталий Постригань прогнозирует значительные похолодания и снегопады в отдельных регионах, пишет ТСН.
До 16 февраля на центральную часть страны будет влиять антициклон, который принесет холодный и сухой воздух. Однако осадков ожидается немного.
Отсутствие снега и влаги может повлечь за собой преждевременное начало пожароопасного сезона.
Погода на 11 февраля
Ночью 11 февраля температура по всей Украине опустится до -7°C. В Днепропетровской области будет немного теплее – около -3°С. Днем температура будет варьироваться от -1°C до -3°C, а в Закарпатье потеплеет до +4°C.
Погода в Киеве
Игорь Кибальчич прогнозирует, что над Скандинавским полуостровом формируется антициклон, который принесет холодный воздух Украине. В результате температура снизится на 3-6°C.
В Киеве в феврале будет стабильная погода без существенных осадков. Лишь 23 февраля возможен дождь, а 26-го – снег. Температура будет колебаться от -1 до +5°C днем и от -1 до -7°C ночью.
Прогноз на февраль
Зима в феврале отличится похолоданием, усилением ветра и снегопадами. В первой декаде февраля температура снизится до -5...-12°C ночью и до -5°C...+1°C днем. Холоднее всего будет с 8 по 10 февраля. Ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, но снежный покров будет незначительным.
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