Страна попала в холодную тыловую часть циклона Julian, что приведет к понижению температуры.

В течение следующих 10 дней в Украине ожидается смена погоды : теплая и бесснежная зима сменится традиционной с умеренными морозами, снегопадами и вьюгами.

Синоптик Виталий Постригань прогнозирует значительные похолодания и снегопады в отдельных регионах, пишет ТСН.

До 16 февраля на центральную часть страны будет влиять антициклон, который принесет холодный и сухой воздух. Однако осадков ожидается немного.

Отсутствие снега и влаги может повлечь за собой преждевременное начало пожароопасного сезона.

Погода на 11 февраля

Ночью 11 февраля температура по всей Украине опустится до -7°C. В Днепропетровской области будет немного теплее – около -3°С. Днем температура будет варьироваться от -1°C до -3°C, а в Закарпатье потеплеет до +4°C.

Погода в Киеве

Игорь Кибальчич прогнозирует, что над Скандинавским полуостровом формируется антициклон, который принесет холодный воздух Украине. В результате температура снизится на 3-6°C.

В Киеве в феврале будет стабильная погода без существенных осадков. Лишь 23 февраля возможен дождь, а 26-го – снег. Температура будет колебаться от -1 до +5°C днем ​​и от -1 до -7°C ночью.

Прогноз на февраль

Зима в феврале отличится похолоданием, усилением ветра и снегопадами. В первой декаде февраля температура снизится до -5...-12°C ночью и до -5°C...+1°C днем. Холоднее всего будет с 8 по 10 февраля. Ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, но снежный покров будет незначительным.

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