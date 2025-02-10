Графики отключения электроэнергии 11 февраля 2025 возможны через морозы и накопительный эффект от ракетных ударов вражеских армии.
Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Таким образом в Украине могут ввести графики отключения электроэнергии 11 февраля 2025 из-за похолодания.
Погода в Украине завтра 11 февраля будет морозной, однако в некоторых областях температура воздуха опустится до -14 градусов.
Омельченко считает, что графики отключения электроэнергии 11 февраля 2025 года возможны из-за накопительного эффекта от ракетных ударов врага.
Дефицит мощности в энергосистеме и аварийные Графики отключения электроэнергии также происходят из-за атак россиян по газовым месторождениям Украины.
Поэтому, возможно, как считает эксперт, в Украине снижается добыча газа, необходимая для производства электроэнергии на ТЭС.
Напомним, в Украине объявили об ограничении мощности электроэнергии для промышленности и бизнеса в понедельник, 10 февраля, с шести утра до 21 вечера.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
В Укрэнерго сообщалось, что причина временного отключения электроэнергии - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак.
Источник: glavred.
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