Графики отключения электроэнергии 11 февраля 2025 года, Украину накрыли сильные морозы, известно, вернутся ли ограничения света.

Графики отключения электроэнергии 11 февраля 2025 возможны через морозы и накопительный эффект от ракетных ударов вражеских армии.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Таким образом в Украине могут ввести графики отключения электроэнергии 11 февраля 2025 из-за похолодания.

Погода в Украине завтра 11 февраля будет морозной, однако в некоторых областях температура воздуха опустится до -14 градусов.

Омельченко считает, что графики отключения электроэнергии 11 февраля 2025 года возможны из-за накопительного эффекта от ракетных ударов врага.

Дефицит мощности в энергосистеме и аварийные Графики отключения электроэнергии также происходят из-за атак россиян по газовым месторождениям Украины.

Поэтому, возможно, как считает эксперт, в Украине снижается добыча газа, необходимая для производства электроэнергии на ТЭС.

Напомним, в Украине объявили об ограничении мощности электроэнергии для промышленности и бизнеса в понедельник, 10 февраля, с шести утра до 21 вечера.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

В Укрэнерго сообщалось, что причина временного отключения электроэнергии - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак.

Источник: glavred.

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