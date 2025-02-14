В соответствии с Законом Украины по решению органов Пенсионного фонда Украины выплата пенсии может прекращаться в некоторых случаях.

Украинцам объяснили, что делать, если пенсия перестала поступать на банковскую карту - такие случаи не редки и случаются частенько, передает Politeka.net.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило детали.

В таком случае в первую очередь следует проверить в органах Пенсионного фонда, производилось ли начисление пенсии в текущем выплатном периоде. Для этого можно обратиться в любой сервисный центр лично, через веб-портал электронных услуг или позвонить по телефону на «горячую линию» Пенсионного фонда.

Согласно ст. 49 Закона № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», Пенсионный фонд может прекратить выплату пенсии в таких случаях: если пенсия была назначена на основе недостоверных документов; если пенсионер проживает за границей (если иное не предусмотрено международными соглашениями, ратифицированными Верховной Радой Украины); в случае смерти пенсионера.

Как передает Политека, если начисление пенсии продолжается, следующий шаг – обращение в банк для выяснения причин блокировки карты.

Кроме того, если пенсия и денежная помощь получаются по доверенности более одного года или со счета не снимались средства больше года, банк информирует Пенсионный фонд, и выплата прекращается.

Для возобновления получения пенсии необходимо пройти процедуру идентификации, обратившись в Пенсионный фонд лично или посредством предварительно назначенной сессии видеоконференцсвязи.

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