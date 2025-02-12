Обстоятельства, которые могут привести к потере субсидии, бывают разные.

В Украине многие граждане, которые испытывают трудности с оплатой коммунальных услуг, могут получить субсидии для облегчения финансовой нагрузки, однако есть ряд условий, при которых государство может прекратить выплату этой помощи.

В Министерстве социальной политики Украины объяснили , почему некоторые украинцы могут потерять субсидии уже весной 2025 года.

Кто имеет право на субсидию?

Жилищная субсидия предоставляется тем домохозяйствам, расходы которых на коммунальные услуги превышают обязательный платеж, рассчитываемый индивидуально для каждой семьи. Ключевым фактором в расчете является уровень доходов, после чего субсидия покрывает часть расходов на следующие услуги:

отопление;

электроснабжение;

горячая вода;

вывоз бытовых отходов;

газоснабжение и их распределение;

содержание многоквартирного дома;

централизованное водоснабжение и водоотвод.

Почему могут отменить субсидию в 2025 году?

Потеря субсидии возможна при следующих условиях:

задолженность превышает 680 грн.;

долг не погашен в течение трех месяцев.

Если ситуация не изменится, выплаты могут быть прекращены уже этой весной. Кроме долгов, есть и другие обстоятельства, которые могут привести к отмене субсидии:

смерть основного заявителя;

выявление при проверке, что реальные доходы семьи выше задекларированных;

изменение места жительства получателя субсидии, поскольку помощь привязана к конкретному адресу;

совершение крупных покупок на сумму более 100 тысяч гривен, в частности, покупка валюты, банковских металлов или открытие депозита.

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